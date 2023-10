Air France arrête sa Navette Toulouse-Paris. Pourquoi c’est la fin d’une époque

La Navette, la célèbre liaison Toulouse-Paris assurée par Air France, va tirer sa révérence. Par voie de communiqué, ce mercredi 18 octobre, le groupe Air France-KLM annonce qu’il quittera en 2026 l’aéroport d’Orly pour regrouper ses opérations à Paris-Charles-de-Gaulle. Six lignes au départ d’Orly seront supprimées, dont la navette aérienne Paris Orly-Toulouse. Elle sera remplacée à la fois par une augmentation des vols Roissy-Toulouse opérés par Air France et une nouvelle liaison Orly-Toulouse réalisée par la filiale low-cost Transavia.

On est bien loin des vingt-sept vols par jour, soit plus d’un par heure, que la Navette assurait, faisant de Toulouse la ville la mieux desservie de France par avion. En 2009, elle transportait ainsi plus de 2 millions de passagers entre Toulouse et Orly. Une cadence qui a longtemps permis à Toulouse de « se passer » de TGV, servant aussi d’arguments aux anti-TGV de l’époque lors d’actions de lobbying menées discrètement au ministère des Transports. Mais, depuis la crise financière de 2008, rien ne va plus. D’abord la concurrence croissante du low-cost a commencé à grignoter la Navette. Puis il y a eu le choc Covid et l’avènement du télétravail. L’an dernier, elle ne transportait "plus que" 1,3 million de passagers. L’arrivée attendue de la LGV en gare de Matabiau n’allait sans doute pas arranger le sort de La Navette.

Air France justifie donc logiquement ces changements par une « chute structurelle de la demande domestique ». « Entre 2019 et 2023, le trafic sur les liaisons domestiques au départ d’Orly a baissé de 40 %, et même de 60 % pour les allers-retours journée. » Toulouse n’est pas seule victime de cette crise : d’autres lignes sont supprimées à Marseille et Nice, ainsi que vers trois destinations d’Outre-mer (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion). Et ce n’est peut-être pas fini : une diminution du nombre de vols est encore à craindre. « Les capacités du groupe entre Paris et Toulouse, Marseille et Nice seraient maintenues à hauteur de 90 % », a précisé au conditionnel la compagnie aérienne.

« Un nouveau coup dur pour le territoire »

Côté politique, les élus locaux fustigent cette décision d’Air France. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a immédiatement réagi : « Qu’il soit bien clair que cette évolution ne saurait avoir pour conséquence une diminution du niveau de service, notamment de la fréquence, des vols entre Toulouse et la capitale. Au moins jusqu’à la mise en service de notre future LGV. Je demande donc qu’un engagement solennel soit pris publiquement dans ce sens », a-t-il écrit.

Carole Delga, de son côté, dénonce « un nouveau coup dur pour nos territoires ». Avec Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président délégué de Régions de France, elle cosigne un communiqué et annonce saisir le gouvernement. « Le Grand Sud, c’est loin ! Une fois encore, nos deux régions, les plus éloignées de Paris, sont pénalisées dans leurs relations et leurs connexions avec la capitale, dans l’attente des lignes à grande vitesse (LGV) pour lesquelles nous sommes mobilisés », estiment les deux patrons de Région.

L’arrivée de la ligne à grande vitesse est donc plus que jamais attendue pour retrouver du lien avec la capitale. Mais pour cela, il faudra encore patienter jusqu’en 2032…

Marie-Dominique Lacour avec Martin Venzal

Crédit photo : Air-France - KLM.