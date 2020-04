Airbus suspend son projet de ligne A321 à Toulouse

Mauvaise nouvelle pour Toulouse. Airbus qui a annoncé mercredi 8 avril une baisse de sa production d’un tiers pour faire face à l’épidémie de coronavirus, vient maintenant de confirmer qu’il reportait son projet d’installer une nouvelle ligne d’assemblage de l’A321, dans l’usine Lagardère, dédiée pour encore quelques mois à l’A380. Ce projet avait été dévoilé en janvier par l’avionneur européen pour répondre aux commandes records de son A321, assemblé à Hambourg. Il est seulement « suspendu », précise Airbus. Du côté des syndicats, c’est évidemment l’inquiétude. « Cette nouvelle ligne doit permettre à Toulouse de se repositionner au niveau de la famille A320 en lui donnant la capacité d’assembler à la fois l’A320 et l’A321 et de faire l’aménagement commercial en direct. Elle doit aussi lui assurer une charge de travail importante qui n’existe pas aujourd’hui, sur une famille qui fait 60 à 70% du carnet de commandes d’Airbus », explique Xavier Petrachi, délégué syndical CGT.

Particulièrement impacté par la réduction des cadences de l’A330 (deux au lieu de 3,5) et de l’A350 (six au lieu de dix), le site de Toulouse pourrait être encore plus fragilisée par la mise en stand-by de la nouvelle ligne. « L’après-crise devrait se faire davantage sur les mono-couloirs que sur les double-couloirs. Si cela se confirmait, l’impact sera important pour Toulouse qui assemble l’A330 et de l’A350. Notre salut peut venir de l’A320 avec une remontée des cadences peut-être plus rapide et de la décision de la direction de maintenir les investissements sur la ligne A321 », explique Xavier Petrachi qui appelle Airbus à « travailler sur le jour d’après ». Mais pour l’industriel, l’heure est aux économies, pas aux investissements lourds. L’avionneur recherche actuellement comment baisser ses coûts et ses dépenses d’études proportionnellement à la baisse d’activité, soit environ d’un tiers. Aucune décision structurante ne devrait être néanmoins prise avant l’été.