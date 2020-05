Alain Di Crescenzo, nouveau président du COS de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées

Jeudi 30 avril, les membres du Conseil d’orientation et de surveillance (COS) de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées ont désigné Alain Di Crescenzo à la présidence de ce conseil. Il succède ainsi à Bernard Roux, qui occupait ce poste depuis 2009.

Connu pour être le président de la CCI Occitanie et président d’IGE+XAO, Alain Di Crescenzo, 58 ans, est ingénieur diplômé de l’Ensam, l’École nationale supérieure des arts et métiers, et titulaire d’un DEA de Mathématiques Appliquées. Il est également conseiller du commerce extérieur de la France et conseiller consultatif pour la succursale de Toulouse de la Banque de France.