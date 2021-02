Alain Rabary, Val Software : « En huit mois, le secteur a accéléré très fort »

2020 fut l’année où la digitalisation de nombreuses structures a connu un coup l’accélérateur. Pour Val Software, qui édite des logiciels pour les acteurs de la formation professionnelle, ce fut une bonne nouvelle. L’entreprise, qui avait réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 millions d’euros en 2019, a connu une hausse de 12% environ en 2020. « En huit mois, le secteur a accéléré comme il aurait dû le faire en deux à trois ans », analyse Alain Rabary, le PDG de Val Software. Celui-ci estime néanmoins que « c’est aussi le développement dans plusieurs pays européens (Belgique, Luxembourg, Suisse, etc.) ayant subi des restrictions un peu moins dures qui explique ce bon chiffre ».

À Bruxelles, l’éditeur de logiciels est présent désormais sous la forme d’une filiale. Cette bonne santé économique a permis à la société d’embaucher vingt nouveaux salariés. La société compte aujourd’hui plus de quatre-vingts collaborateurs répartis sur trois sites (Toulouse, Paris, Bruxelles) et un bureau à Genève. L’entreprise va poursuivre sa campagne de recrutement en 2021. Sept collaborateurs devraient rejoindre Val Software dès ce premier trimestre. De nombreux services sont concernés (développement, commercial, vidéo, etc.).

Objectifs ambitieux et RSE

Le développement de la société se fera principalement autour de deux projets en 2021. La mise en avant d’un pack de logiciels pour continuer à aider « à la mise en œuvre du distanciel » et l’accompagnement de structures de formations pour qu’elles répondent aux objectifs numériques ambitieux de la loi Avenir professionnel de 2018 qui réglementent leurs fonctionnements.

Val Software a aussi des objectifs en terme de RSE. L’éditeur, qui a reçu une note de 84 sur 100 sur l’index de l’égalité hommes- femmes 2019 revendique « un engagement fort ». L’entreprise aurait multiplié par quatre le nombre de ses collaboratrices en dix ans. « Dans nos recrutements, nous faisons très attention à cette question. Néanmoins, pour aller plus loin, il faut inciter les femmes à aller beaucoup plus vers les filières techniques et informatiques. Il y a un manque de candidates. On se rattrape, par exemple, du côté des ressources humaines et de la comptabilité où elles sont nombreuses », explique Alain Rabary.

Assurer le bien-être psychologique de ses salariés semble aussi une priorité chez Val Software. Des ateliers hebdomadaires avec un psychologue ont été par exemple proposés durant les périodes de confinement ainsi que des séances de sport et de relaxation avec une coach sportive. Une façon de « traverser au mieux cette période imposée de télétravail », confie Alain Rabary. Pour que la digitalisation ne soit pas une brutalisation.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Alain Rabary, le PDG de Val Software qui a connu en 220, une hausse de son chiffre d’affaires de 12 %. Crédit : DR.