La radio France Inter organise, le 29 novembre prochain, une conférence interactive sur l’alimentation intitulée : « Manger autrement mais comment ? ». Animée par le journaliste Mathieu Vidard et l’humoriste Guillaume Meurice au studio 104 de la maison de la Radio, à Paris, elle sera diffusée dans plusieurs cinémas du territoire. Face à l’envolée des prix, à la précarité alimentaire et au changement climatique, comment faire évoluer nos habitudes alimentaires ? Peut-on concilier conscience écologique et pouvoir d’achat ? Quelles sont les meilleures initiatives locales en matière d’alimentation ? Pour tenter de répondre à ces questions, plusieurs intervenants : Nicolas Bricas, sociologue, titulaire de la Chaire Alimentations du monde à l’Unesco ; Laure Ducos, experte des enjeux environnementaux en agriculture et alimentation ; Chloé Charles, chef cuisinière, et Perrine Hervé-Gruyer, agricultrice et consultante en permaculture.

En Occitanie, les cinémas partenaires sont situés dans les Hautes-Pyrénées (CGR de Tarbes), en Haute-Garonne (Le Régent à Saint-Gaudens, le Méga CGR de Blagnac et Le Kinepolis de Fenouillet), dans le Tarn-et-Garonne (CGR de Montauban), le Tarn (CGR d’Albi, Imagin’Cinémas de Gaillac et CGR de Castres), l’Aude (CGR de Carcassonne et Méga CGR de Narbonne), l’Aveyron (CGR de Rodez) l’Hérault (CGR de Villeneuve-lès-Béziers et CGR de Lattes) et le Gard (Cinéplanet Alès, Kinépolis et CGR de Nîmes).

Inscriptions en ligne.

Conférence France Inter « Manger autrement mais comment ? ». Mardi 29 novembre 2022 à 20 heures, dans les cinémas partenaires.