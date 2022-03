Alimentation sportive. Le Toulousain Nutripure dope aussi ses performances

À la manœuvre derrière Nutripure et ses compléments alimentaires pour sportifs, deux frères aux profils complémentaires, Christophe et Florent Carrio. Et si le succès est au rendez-vous avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2021, en croissance de 65 %, c’est aussi grâce à l’influence de Christophe dans les milieux sportifs de haut niveau. Cinq fois champion du monde de karaté artistique, ce diplômé en diététique reconverti dans la préparation physique propose en 2018 à son frère de créer une entreprise de produits responsables dédiés au sport. De son côté, Florent Carrio, ingénieur Supaero, passé par le cabinet de conseil Roland Berger et repreneur d’Ecosistems, cédé depuis au Toulousain Cozynergy, est un familier de l’aventure entrepreneuriale. « J’ai dit oui tout de suite pour Nutripure. Nous sommes tous deux cofondateurs mais Christophe n’est pas opérationnel dans l’entreprise. Il est ambassadeur de la marque », détaille Florent Carrio, directeur général de Nutripure.

Christophe Carrio a ainsi entraîné dans son sillage une clientèle de prescripteurs, coachs sportifs ou kinésithérapeutes. Sponsor de plusieurs sportifs français médaillés olympiques, tels le gymnaste Samir Aït Saïd ou la judoka Amandine Buchard, ou encore partenaire du Colomiers Rugby, Nutripure consacre près de 15 % de son chiffre d’affaires à la communication. L’entreprise émerge ainsi sur « un marché des compléments alimentaires sport et santé évalué, en France, à 2 milliards d’euros par an », selon le dirigeant.

Une composition traçable sans additif

La société de quatorze salariés, basée à Donneville, accorde un soin particulier à l’approvisionnement de ses matières premières. « Nos critères de choix reposent avant tout sur leur efficacité, études scientifiques à l’appui, et non sur leur origine géographique. Ainsi, nous achetons notre safran en Iran, nos dattes en Tunisie, notre ashwagandha en Inde ou nos acides aminés en Chine, seul pays à les fabriquer. Nous nous approvisionnons aussi en Allemagne, au Japon ou aux États-Unis. Nous sommes transparents sur notre site sur ces origines », indique Florent Carrio, qui dit privilégier le bio quand c’est possible.

Les formulations des compléments alimentaires de Nutripure sont conçues en interne par deux ingénieurs agro-alimentaires. « Elles sont exemptes d’additifs nocifs, tels des nanoparticules, des adjuvants ou des édulcorants, qui visent souvent à augmenter les rendements de fabrication », souligne le dirigeant. Les cahiers des charges sont ensuite confiés pour fabrication à des laboratoires français sous-traitants, dont cinq façonniers en Occitanie représentant 60 % de la production.

Des sportifs à une clientèle généraliste

« À cause de notre démarché qualité, notre positionnement prix est environ 20 % plus cher que la moyenne du marché. Mais nous avons privilégié une distribution sur le net pour limiter les coûts en se passant de distributeur ou d’intermédiaires qui auraient au passage prélever leur marge », détaille Florent Carrio. La clientèle, d’une moyenne d’âge de 35 ans, a évolué des sportifs de haut niveau en recherche de performance vers les sportifs amateurs voire « toute personne en recherche de bien-être, grâce notamment à notre produit phare, le multivitamines, et notre gamme liée aux articulations », selon le directeur général.

Nutripure développe près de dix nouvelles références par an, dont leur toute dernière pâte à tartiner sans huile ni sucre ajouté. Visant un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros d’ici à trois ans, Nutripure prévoit l’acquisition d’un nouveau siège à la mesure de sa croissance. « Nous recherchons un bâtiment de 1200 m2 à énergie positive dans le Sicoval, soit quatre fois plus que notre surface actuelle. Un investissement provisionné pour 2,5 millions d’euros », anticipe Florent Carrio.

Isabelle Meijers

Sur la photo : De gauche à droite, les deux frères, Christophe et Florent Carrio , cofondateurs de Nutripure. Crédit photo : Nutripure.