Altéal met 4 millions d’euros pour l’habitat social en Occitanie

Acteur majeur de l’habitat social en Occitanie, Altéal s’engage pour améliorer la performance énergétique de son parc locatif en investissant 4 millions d’euros dans des travaux d’isolations de combles. 70 % de son parc locatif (individuel et collectif) sont concernés par cette démarche, soit 9079 logements au total.

Cette réhabilitation du parc va empêcher la déperdition énergétique des bâtiments les plus anciens, souvent habités par des publics plus fragiles comme les seniors et les étudiants.

Altéal possède un patrimoine de 12.700 logements locatifs sur 119 communes et cinq départements de la région Occitanie.