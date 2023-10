Un nouveau pacte d’actionnaires pour Altéal

Altéal, société du groupe Habitat en région – l’opérateur d’immobilier social des Caisses d’Épargne et du groupe BPCE –, vient de fêter ses 60 ans et de faire évoluer sa gouvernance dans un contexte économique très dégradé. Depuis le 20 juin 2023, Altéal s’appuie sur un nouveau pacte d’actionnaires de référence, composé de trois membres : la Ville de Colomiers, le Groupe Habitat en Région et Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées ; qui détiennent désormais ensemble 91,35 % du capital social.

Cette évolution du capital social permettra de faire face au développement et à la croissance ; quant à ce nouveau pacte, il marque l’intégration du Groupe Habitat en Région au collège 1 des actionnaires de référence.

Ce mois de septembre, Altéal vient par ailleurs d’inaugurer le nouveau quartier des Fenassiers à Colomiers. Un projet de rénovation urbaine qui a permis de construire 401 nouveaux logements en dix ans. La société s’est également engagée depuis octobre 2022 dans une démarche d’évolution pour devenir société à mission.

Béatrice Girard