Haute-Garonne. AnimaParc rouvre ses portes dans une situation financière difficile

Après plus de deux mois de fermeture imposée par l’épidémie de Covid-19, le parc de loisirs familial Animaparc Occitanie, créé en 2005 dans la commune du Burgaud (Haute-Garonne), va à nouveau pouvoir rouvrir. Les pertes dues à la fermeture prolongée du parc entre le 4 avril et le 20 juin sont importantes pour cette PME familiale. Elles s’élèvent à 600.000 euros, soit environ 30% du chiffre d’affaires. À cela s’ajoute une baisse inévitable de la fréquentation du parc durant cette période, estimée pour la saison 2020 à 80.000 visiteurs. Soit environ 55 à 60% en moins que la fréquentation estimée avant le début de la saison qui était entre 180.000 et 200.000 visiteurs attendus.

La mise en place de mesures sanitaires (gel hydroalcoolique, organisation de la distanciation physique dans toutes les files d’attentes, désinfection très régulière après le passage des visiteurs) représentent un investissement de 50.000 euros. « Le parc s’apprête ainsi à recevoir le label national des parcs de loisirs français. Ce dernier garantit la mise en place de mesures sanitaires exceptionnelles et strictes permettant de lutter contre la propagation du covid-19 et de permettre aux habitants ou touristes de sortir et vivre des instants de loisirs en toute sécurité », indique les responsables de l’entreprise dans un communiqué.