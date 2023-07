Haute-Garonne. AnimaParc ouvre une nouvelle attraction

AnimaParc Occitanie, le parc d’attraction et animalier qui a rouvert ses portes le 1er avril dernier, annonce l’ouverture de sa nouvelle attraction aquatique Pacific Battle, le 14 juillet prochain. Cette quatrième attraction aquatique rejoint ainsi Niagara, Splash Park et les Pirogues. Au sein d’un grand lagon de plus de 200 mètres carrés, seuls ou à deux, les visiteurs installés à bord des huit bouées disponibles auront à leur disposition des pistolets à eau et pourront se livrer à une bataille aquatique.

C’est la vingt-cinquième attraction du parc qui a amorcé, en 2022, la sonorisation de l’intégralité du parc pour « une expérience plus immersive et interactive ». AnimaParc Occitanie revendique de présenter au public « 30 dinosaures grandeur nature, 150 animaux de la ferme et 4 points de restauration ». Le parc situé à Pouchot en Haute-Garonne aurait reçu en 2022 plus de 165.000 visiteurs et annonce avoir dépassé le seuil des 2 millions d’entrées enregistrées depuis sa création en 2005.