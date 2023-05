Arterris fait le bilan de sa filière asperge

La filière de la coopérative agricole Arterris spécialisée les asperges dresse un premier bilan de sa récolte 2023. La récolte de l’asperge « a débuté aux alentours de la mi-mars, plus tardivement qu’en 2022 où la saison avait été plus précoce du fait de fortes chaleurs humides au printemps ». Une production qui peinait à se stabiliser « à cause de conditions climatiques très inconstantes, alternant entre des périodes de chaleur en journée puis de nuits très fraîches ».

Pour autant, fin avril, l’OP légumes d’Arterris, qui vise les 215 tonnes d’asperges sur la saison 2023 (à la fin mai), avait réalisé 35 % de son prévisionnel avec une majorité d’asperges vertes. En moins de deux ans, quinze hectares supplémentaires d’asperges ont déjà vu le jour. La coopérative projette d’atteindre une production de 400 tonnes dans les années à venir.

Arterris est un groupe coopératif d’agriculteurs dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la Région Sud. Il fédère plus de 15.000 associés coopérateurs représentant plus de 350.000 hectares de cultures. Le groupe, organisé autour de trois pôles (agricole, agroalimentaire et distribution grand public), revendique un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 milliard d’euros pour l’exercice 2021-2022 et s’appuie sur une équipe de plus de 2300 salariés.