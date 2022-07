Afin de mieux accompagner les exploitants et agriculteurs de la région, Arterris, groupe coopératif fédérant plus de 25.000 agriculteurs sur les régions Occitanie et Sud, lance un simulateur d’assolement pluriannuel nommé « Assolia ». Ce dernier permet de simuler sur plusieurs années les exploitations sur un terrain donné afin d’améliorer la marge brute de l’exploitation [1]. Ce programme permet notamment de mettre en relation des agriculteurs avec des techniciens et des experts qui peuvent mieux les conseiller et ainsi mieux anticiper l’assolement sur plusieurs années, notamment avec des OAD (outils d’aide à la décision agricole).

Dans le respect des conditions de la Pac 2023, l’application « Assolia » sera disponible pour tous les agriculteurs qui le souhaitent, après un essai d’envergure sur deux exploitations en 2023. L’application en elle-même permettra de simuler plusieurs scénarios pour évaluer les rendements et guider les agriculteurs dans leurs choix. Ce projet permet notamment d’assurer « les évolutions nécessaires des modes de production et ainsi garantir une meilleure rentabilité des exploitations et ce, d’un point de vue réglementaire, agronomique et économique », selon la coopérative. C’est au total une quinzaine de services dédiés à l’accompagnement des agriculteurs, des exploitations et des productions qui ont été mis en place par la coopérative Arterris.

Clément Perié