Le Crédit Agricole Toulouse 31 se positionne comme « un acteur de la transition écologique »

Après une belle année de croissance en 2021, le Crédit Agricole Toulouse 31 présente, pour l’année 2022, des résultats « en légère baisse ». La banque régionale affiche un produit net bancaire (PNB) de 264 millions d’euros (contre 255,2 millions l’an passé) et son résultat net s’élève à 50,8 millions d’euros. Il était de 66,6 millions d’euros pour 2021. Cette baisse s’expliquerait, selon le directeur général du Crédit Agricole Toulouse Nicolas Langevin, par le fait « que nous avons traversé une période où les taux d’intérêt des livrets d’épargne ont été relevés alors que le taux d’intérêts des prêts sont demeurés bas ».

Mais pas de quoi inquiéter le dirigeant bancaire, qui estime que le rôle d’un banque « n’est pas uniquement financier ». « Quand on pense à une banque, on se dit que son seul objectif est de gagner le plus d’argent possible. Mais une banque a un rôle social, permettre à tous d’avoir accès à un compte bancaire. Et, désormais, elle doit être un acteur de la transition écologique [1] », estime le directeur général. Il met notamment en avant les 16.230 livrets engagés sociétaires souscrits au sein de sa banque qui viennent soutenir des projets écologiques et sociaux (rénovation énergétique, agriculture biologique, projets d’accès à la culture, etc.) pour un montant d’encours de 109 millions d’euros.

Un fonds pour aider les entreprises face aux conséquences du réchauffement climatique

Autre action en matière de durabilité, la banque affirme que 60 % de ses investissements annuels (hors participation) seraient socialement responsables. Le Crédit Agricole Toulouse 31 revendique également d’avoir créé un fonds de réserve de 20 millions d’euros pour « aider les entreprises à faire face aux conséquences du réchauffement climatique sur leurs activités ». Nicolas Mauré, président du Crédit Agricole Toulouse 31, tient lui à mettre en valeur la participation de sa banque au refinancement de la Compagnie d’aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), chargée de la gestion de l’eau sur le bassin Adour-Garonne.

En ce qui concerne la transition énergétique, la banque va lancer au niveau national le site « jecorénove.fr » pour informer ses clients sur les possibilités de financement de leurs projets de rénovation énergétique.

Certains écologistes pourraient toutefois ne pas approuver le choix de la banque de participer au financement de la controversée autoroute Toulouse-Castres. Elle fait ainsi partie des acteurs financiers engagés dans ce projet, aux côtés notamment de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, d’Arkea ou encore du Crédit Agricole Languedoc-Roussillon.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Agnès Coulombe, directrice générale adjointe, Nicolas Mauré, président, et Nicolas Langevin, directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.