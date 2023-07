À la fois attendue et redoutée, la facture électronique débarque dans un an

Chez les experts-comptables, le compte à rebours est lancé : dans moins d’un an, la facturation électronique ou « e-invoicing » sera obligatoire pour toutes les entreprises. Une véritable révolution pour les professionnels du chiffre et leurs clients, qui devront se plier à de nouvelles contraintes techniques, administratives et humaines. Même si les experts sont globalement favorables à l’arrivée de ces factures dématérialisées, permettant une meilleure traçabilité, les juristes et les formalistes déjà échaudés par les dysfonctionnements du guichet unique craignent d’essuyer de nouveaux plâtres.

« La facture électronique me fait peur ! », s’inquiète Nathalie Lajournade, assistante de direction au cabinet Morereau Conseils, experts-comptables dans le Gers et à Toulouse. Elle regrette le manque de communication de la part du gouvernement. « J’ai fait plusieurs formations via un organisme privé. L’Ordre nous envoie des informations, mon prestataire informatique est lui aussi mobilisé, mais je trouve que l’on manque encore de clarté », regrette-t-elle.

Nouveaux critères, nouvelles plateformes

En plus de la vingtaine de critères déjà obligatoires sur les factures, quatre nouveaux viendront s’y ajouter : le numéro Siren du client, l’adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation), le détail des opérations (vente de biens, de services ou les deux) et une mention concernant l’option du paiement de la TVA d’après les débits.

Concrètement, pour émettre ou recevoir une facture électronique d’un fournisseur, l’entreprise pourra utiliser, au choix, le portail public de facturation Chorus Pro ou une « PDP », une plateforme de dématérialisation partenaire de l’administration, c’est-à-dire une plateforme privée, celle de son fournisseur ou de son prestataire informatique par exemple. Quel que soit l’opérateur, il devra transmettre la facture sous un format précis : CII (Cross Industry Invoice), UBL (Universal Business Langage) ou Factur-X (un format mixte XML/PDF).

Les comptables seront également soumis à de nouvelles obligations de e-reporting, mensuel ou hebdomadaire selon les sociétés : les données devront être envoyées à l’administration fiscale via Chorus ou leur PDP. Nathalie Lajournade redoute les erreurs au démarrage. « On a déjà fait un test il y a trois ans environ et on a arrêté très vite : cela nous prenait trois plus de temps parce que l’intelligence artificielle censée détecter les différents éléments sur les factures faisait trop d’erreurs », se souvient l’assistante.

« Les petites entreprises ne se sentent pas concernées »

Nathalie Lajournade accompagne l’évolution des opérateurs de saisie dont le poste va disparaître. « Nous devons leur donner d’autres missions, par exemple le e-reporting. Mais il faudra surtout les faire adhérer à ces changements », souligne-t-elle. L’assistante de direction s’inquiète surtout du silence de ses clients, malgré ses efforts pour les sensibiliser et les former : « Je suis plus soucieuse pour eux que pour nous. Ce sont pour la plupart des petites structures, beaucoup font encore des factures papier », constate-t-elle.

Son premier défi sera de les auditer pour détecter ceux qui sont équipés et ceux qui seront à la traîne, en détaillant les structures en BtoB [1] ou en BtoC [2], car leurs contraintes ne seront pas les mêmes. À un an de l’échéance, elle préfère anticiper car si l’État a prévu une phase pilote, de janvier à juin 2024, celle-ci correspond à la période fiscale, toujours très chargée. « En résumé, il faut absolument que tout soit au point à la fin de l’année », affirme Nathalie Lajournade.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : L’équipe du cabinet SAS Morereau Conseils au bureau de l’Isle-Jourdain. Crédits Morereau - DR.