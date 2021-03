Au Meett, le groupe Lazard va réaliser un village d’entreprises

Le groupe Lazard, maître d’ouvrage et investisseur, associé au cabinet toulousain d’architecture Kardham Cardete-Huet et à l’agence Woodstock Paysage, va réaliser sur le pôle économique du Parc des expositions et centre de conventions du Meett, un programme de type « village d’entreprises » de 25.000 m². Celui-ci sera composé de 8755 m² de surface plancher en locaux d’activités et ateliers et 16.210 m² de surface plancher en bureaux.

Le village sera desservi par des infrastructures routières, ainsi que par la station de tramway Meett et par le réseau cyclable toulousain. Les travaux sont envisagés à compter de l’automne 2021, pour une mise en exploitation en plusieurs phases, dont la première sera livrée en 2023.

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale en visant la certification Breeam niveau Very Good.