« Avec 10% de croissance en début d’année, les PME d’Occitanie tirent leur épingle du jeu »

Freddy Nicolas, vous présidez l’ordre des experts comptables d’Occitanie. Qu’est ce qui caractérise la profession dans notre région ?

L’Occitanie compte 1950 experts comptables ce qui en fait la quatrième région ordinale de France. Un chiffre qui progresse de façon continue de 3 à 5 % par an et permet de répondre correctement aux besoins des entreprises, puisque nous couvrons 80 à 90 % du marché, hors TPE.

Notre instance régionale compte 36 élus (contre 48 auparavant), et résulte de la réunion des deux précédents ordres de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Le siège est à Toulouse et une représentation territoriale est à Montpellier.

Ce qui nous caractérise, c’est avant tout des difficultés de recrutements au sein de nos cabinets.

Quelles actions phares prévoyez-vous en 2022-2023 ?

En région, nous dupliquons les actions nationales, et développons des formations et actions de prévention sur les questions de cybercriminalité et de cryptomonnaie. Autre grand chantier, celui de la transition numérique qui va obliger toutes les entreprises à adopter la facturation électronique dès 2024.

En tant qu’experts comptables nous allons les accompagner sur ces questions comme nous l’avons fait pour la retenue à la source. Nous nous appuyons notamment sur jefacture.com, la plateforme de la profession comptable et organisons des webinaires gratuits et des ateliers dans toute la France.

Pouvez-vous nous livrez-nous la photographie des entreprises d’Occitanie aujourd’hui, vue par les experts comptables ?

Les entreprises d’Occitanie ne s’en sortent pas si mal. Selon nos derniers chiffres issus de la base de donnée de la profession Statexpert, le chiffre d’affaires des TPE-PME a progressé de 10,1 % au premier trimestre 2022, par rapport à 2021. Les bilans de 2021 ont pratiquement retrouvé le niveau de 2019 d’avant Covid. Bien sûr, ce chiffre englobe des situations très disparates selon les secteurs. L’aéronautique repart très correctement, de même que le tourisme, l’hôtellerie, et la restauration qui connaissent de très fortes progressions, ou encore les pharmacies et les commerces de loisirs, de bricolage et de jardinage. En revanche, le secteur automobile reste à la peine.

Surtout, l’inquiétude vient des remboursements à venir des PGE. Nous n’en sommes qu’au début, mais certaines entreprises ont souscrit jusqu’à 30 % de leur chiffre d’affaires en PGE, ce qui va nécessiter des remboursements très élevés. À ce jour, la banque de France émet beaucoup de réserves à accorder des échelonnements.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la Photo, Freddy Nicolas, président de l’ordre des experts comptables d’Occitanie, Crédit (COEC).