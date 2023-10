Avec ReflectIn, Sonia Lagrost défend un management « à visage humain »

Ingénieure de formation, ayant assumé plusieurs postes de management au fil de son parcours, Sonia Lagrost a voulu se lancer dans sa propre aventure entrepreneuriale en 2021. « Arrivée en milieu de vie professionnelle, j’ai enfin voulu pleinement assumer qui j’étais. Mettre, comme beaucoup, plus de sens dans mon travail. J’ai créé mon activité de coaching car j’avais le désir d’amener de l’humanité dans le monde du management », confie la fondatrice de ReflectIn. Selon elle, c’était aussi un moyen d’aider les chefs d’entreprises à affronter « un monde du travail en pleine mutation ». « Certains dirigeants se rendent bien compte que leurs entreprises ne sont plus attractives, que le management directif commence à dater, que les jeunes cherchent un fonctionnement moins pyramidal, plus en réseaux. Il faut être hypercourageux pour se dire que sa façon de faire ne fonctionne plus, n’est plus adaptée au monde tel qu’il est », explique la coach en management.

D’ailleurs, c’est quoi exactement le coaching ? « De loin, on peut avoir l’impression que cela à avoir avec une forme de thérapie. Sauf que dans l’approche thérapeutique, on va d’abord chercher à savoir ce qui, dans le passé, explique les problèmes rencontrés dans le présent. Alors que dans le coaching, on est concentré sur ce que l’on pourrait modifier à l’avenir. On amène la personne à trouver ses propres solutions, à revisiter par la suite son passé en autonomie, à dénouer les blocages pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. Nous signons d’ailleurs un contrat d’objectif précis ensemble. L’accompagnement dure en général de trois à six mois », détaille Sonia Lagrost, qui est membre active de CoachPro Occitanie, association qui existe depuis 20 ans et promeut le développement de ce type de pratique professionnelle « de manière éthique sur le territoire ».

Des tarifs dans les prix du marché

En plus du coaching individuel et de groupe, Sonia Lagrost propose des formations thématiques plus pratiques et ponctuelles ainsi qu’une offre nommée Reflect’Active, qui mêle coaching et pratique sportive. Ce concept, « qui mêle esprit et corps », a été imaginé avec la championne cycliste Marion Clignet. « Dans nos vies, nous avons toutes les deux été confrontées d’une manière ou d’une autre à l’épilepsie et le sport nous a beaucoup aidées. Nous voulons faire bénéficier à d’autres de ce que nous avons appris », résume la chef d’entreprise.

Et quid des tarifs ? « Cela va de 120 à 550 euros l’heure, en fonction du type de formation (individuelle ou collective, NDLR), du statut des personnes formées, de leurs objectifs. Ce sont les prix du marché », affirme la Haut-Garonnaise. Son objectif des prochains mois et de continuer « à faire connaître ses solutions auprès des managers du grand Sud-Ouest » [1]. ReflectIn commence déjà à être repéré sur Toulouse. La coach a travaillé avec des sportifs en reconversion à TBS Education et intervient à la pépinière du Grand Marché de Toulouse dans l’espace Santé et Bien-être du marché d’intérêt national (Min) pour des coachings individualisés. Preuve, selon l’entrepreneure, que « beaucoup de dirigeants sont bien dans un processus de changement, de transformation de leurs pratiques ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Sonia Lagrost, la fondatrice de l’entreprise de coaching ReflectIn. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.