Avec la crise, le nombre de clients du Crédit municipal de Toulouse en hausse

Inflation, hausse du prix du carburant, augmentation de la facture d’énergie et des taux d’intérêts… Face à l’accumulation des difficultés économiques, les Toulousains sont de plus en plus nombreux à pousser la porte du Crédit municipal de Toulouse. Surnommé « Ma tante », cet établissement public permet des prêts sur gage aux personnes traversant une mauvaise passe financière. Depuis trois semaines, il constate une hausse de 10 à 15 % de sa fréquentation par rapport à l’an dernier.

« Comme en 2008 avec la crise financière, nous voyons un afflux, avec des personnes qui viennent pour la première fois, confrontées au paiement d’une facture, au besoin de faire des courses », souligne Franck Paindessous, directeur général du Crédit municipal de Toulouse. « En mettant un objet de valeur ici, nous les aidons à passer cette période. Nous sommes un service public et ne faisons pas de bénéfice. Neuf personnes sur dix qui engagent un contrat récupère leur bien. »

Prêt moyen de 620 euros

Pour finir une fin de mois ou faire face à un imprévu, bijoux, tableaux, sculptures sont ainsi mises au clou. Rahmouna vient pour la première fois au Crédit municipal qu’elle a connu sur Internet, à la recherche d’un moyen rapide pour gagner un peu d’argent afin de remplir le frigo. Contre le dépôt de deux paires de boucles d’oreille pour enfant et sa bague de fiançailles en or, elle a reçu 110 euros. « Mes deux aînés sont autonomes mais j’ai encore une fille de 17 ans à charge et, malgré mon emploi, je n’arrive pas à faire face à l’augmentation du prix de la farine et de l’huile », raconte cette mère célibataire exerçant comme agent d’accueil depuis vingt ans. « C’est difficile de laisser ici ma bague de fiançailles car c’est sentimental mais, avec cet argent, je vais acheter à manger. »

Depuis le début de l’année, près de 6000 prêts ont ainsi été concédés pour environ quatre millions d’euros par le Crédit municipal de Toulouse. Ils doivent être remboursés dans les six mois, avec les intérêts. Si la personne ne peut pas rembourser la somme, le contrat est alors prolongé. Le prêt moyen est d’environ 620 euros. Le Crédit municipal de Toulouse a accueilli en 2021 environ 9000 personnes pour un budget de prêt de 12 millions d’euros.

Julie Rimbert

Sur la photo, bijoux, sculptures et tableaux peuvent être confiés au Crédit municipal pour un prêt sur gage. Crédit : JL Sarda.