Avec la guerre en Ukraine, l’aéronautique redoute une nouvelle crise

Même si la filière est dépendante du titane russe - ce métal, à la fois léger et résistant fourni par VMPO- Avisma, qui détient 30 % du marché mondial - les esprits de s’échauffent pas. On garde son calme. Alors que l’Américain Boeing a tranché dans le vif en annonçant qu’il suspendait ses achats de titane en provenance de la Russie, Airbus se veut confiant. « Les risques géopolitiques sont intégrés dans nos politiques d’approvisionnement en titane. Nous avons anticipé les besoins, nous avons du stock devant nous et nous avons d’autres sources d’approvisionnement », explique l’avionneur.

Un message entendu par le groupe WeAre, un fabricant de pièces techniques implanté à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Ce sous-traitant, qui achète 90 tonnes de titane par an qu’il usine pour fabriquer des pièces d’aérostructure et moteur pour l’A320, fait confiance à son principal donneur d’ordres. « Airbus n’a pas communiqué sur une éventuelle baisse des cadences de production et cela nous rassure. Nous avons une vision sur cinq à six mois. Mais, nos stocks ne sont pas infinis », prévient Patrick Gauthié, directeur de la performance chez WeAre.

Daher ne cache pas non plus son appréhension. Même si le carnet de commande de son client, le motoriste Pratt & Whitney, est rempli, l’avionneur et équipementier craint de ne pas pouvoir assurer la production.

Envolée des coûts

Outre le risque de rupture d’approvisionnement en titane, MH Industries, une PME spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques pour l’aéronautique notamment, assiste à une flambée des prix de l’énergie et du carburant inédite. D’ailleurs, Matthieu Hède, son président, se pince pour y croire. « Le prix de l’aluminium augmente de 7 à 8 % toutes les semaines depuis la guerre en Ukraine. Et je ne sais pas quel niveau de prix je peux répercuter à mes clients », explique ce patron, également inquiété par le tarif du gaz, dont son activité dépend grandement. « Mon entreprise est très énergivore. J’achète 400.000 euros de méthane par an à des fournisseurs algériens et norvégiens pour fondre l’aluminium. Jusque-là, la tonne valait 400 euros mais, le mois prochain, je risque de la payer 1000 euros », explique-t-il. « Et ça commence à faire beaucoup. »

Le dirigeant continue de faire tourner l’entreprise familiale de 300 personnes, fondée en 1977 par son père à Vayrac, dans le Lot, tout en la « fragilisant ». « J’ai couvert nos besoins jusqu’en août. Mais, on assèche l’entreprise. En avril, la marge sera même négative. Si on continue de la sorte, je crains de me dire qu’il vaut mieux arrêter de travailler. »

