Bagnères-de-Bigorre. Avec Chez Octave, le vélo a son temple

Sur 800 mètres carrés et quatre plateaux, un magasin de vente de vélo, un atelier de réparation, un restaurant, une masseuse-préparatrice physique, etc. Depuis le printemps, à Bagnères-de-Bigorre, les passionnés de petites reines ont un nouveau sorte de sanctuaire à visiter Chez Octave [1]. Et celui-ci a connu cet été un petit succès.

« Nous avons reçu un flux de 80 à 140 personnes chaque jour. Notre restaurant fait une quinzaine de couverts chaque midi. C’est au-dessus de nos espérances pour un tel lieu hybride qui venait d’ouvrir. Nous avons été pas mal portés, il faut dire, par une actualité vélo forte à Bagnères-de-Bigorre, avec le passage des Tours de France hommes et femmes et le passage de la Vuelta [2] espagnole », raconte Rémi Laffont, cofondateur du lieu.

Participer à la « redynamisation de la filière vélo »

Chez Octave a reçu le soutien financier de l’État par le biais de France Relance (65.000 euros), et de collectivités locales, avec notamment 114.000 euros de la Région Occitanie. Son prévisionnel d’activité est de l’ordre de 458.000 euros à l’année. L’objectif de « cette grande maison du vélo » est aussi de participer à la « redynamisation de la filière vélo ». « Dans le années 1960, il y avait un réparateur, voire un cadreur de vélo dans tous les villages. Nous voulons participer au retour d’un tel niveau de service. Nous travaillons avec d’autres acteurs de la filière. Avec Jean Couderc de l’entreprise Soum, nous collaborons sur la fabrication d’un vélo en acier inox. Nous avons aussi des liens, par exemple, avec le concepteur de roues Alian. Nous voyons chez Octave aussi comme un showroom où ils peuvent présenter leurs créations », détaille l’entrepreneur haut-pyrénéen.

Dans les mois qui viennent, l’objectif du jeune cofondateur est de continuer à faire connaître à travers les réseaux sociaux, ce qui est en train de devenir « une véritable marque » qui commence à se décliner dans un certain nombre de produits dérivés (maillots, accessoires, vin, bière, etc.). « Le rêve serait de devenir comme la Fabrica à Gérone, un lieu autour du vélo qui attire à lui seul de nombreux touristes », confie Rémi Laffont.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Images de Chez Octave, lieu dédié au vélo situé à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Crédit : Chez Octave.