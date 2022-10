Banques. Christophe Le Pape élu président du comité régional de la FBF

Christophe Le Pape, président du directoire de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a été élu président du comité régional des banques de la Fédération bancaire française (FBF) d’Occitanie. Il succède ainsi à Sophie-Louise Morin, directrice régionale de la Société Générale. Son mandat durera deux ans.

Les banques d’Occitanie représentent 20.400 salariés et 2750 agences. Au niveau national, la FBF, créée en 2001, représente les 334 banques françaises et étrangères qui exercent leur activité en France. Elle dispose d’un bureau à Bruxelles et est présente sur tout le territoire français à travers un réseau de 103 comités régionaux et départementaux.