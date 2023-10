Bercy repousse la facture électronique à 2026

La facture électronique, nouveau serpent de mer de Bercy ? Prévu de longue date, le dispositif devait être effectif au 1er juillet 2024 mais a finalement été reporté sine die cet été par le ministère. Lors de sa venue à Montpellier le 29 septembre dernier dans le cadre du congrès annuel des experts-comptables, le ministre Bruno Le Maire a donné les grandes lignes d’un nouveau calendrier. « L’échéance est repoussée d’au moins un an et demi », détaille Mathieu Piau, expert-comptable toulousain et rapporteur du congrès. « L’année 2024 sera une année de préparation supplémentaire. En 2025, la facture électronique sera utilisable sur la base du volontariat et l’année suivante, elle deviendra obligatoire », explique-t-il.

Quant à savoir si ce sera début ou fin 2026, mystère. Le gouvernement table sur la prudence car la plateforme nationale, « colonne vertébrale du dispositif », ne serait pas encore opérationnelle. « Nous déplorons ce report. Néanmoins, au regard des couacs du guichet unique, c’est sans doute une bonne chose de ne pas se lancer si l’outil n’est pas prêt », nuance Mathieu Piau. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les experts-comptables et leurs partenaires mettront à profit les deux ans à venir pour tester et se familiariser avec les outils. L’éditeur de logiciels de gestion Cegid a annoncé au congrès qu’il allait s’interconnecter avec jefacture.com, principal système de facturation électronique utilisé actuellement. D’autres partenariats et rapprochements sont en cours. « Ces entreprises, pourtant concurrentes, jouent l’interconnexion car elles sont conscientes des enjeux » se félicite Mathieu Piau.

15 milliards d’euros de recouvrement par an

Les apports de la facturation électronique sont très attendus. En plus de permettre de récupérer environ 15 milliards d’euros par an de fraude fiscale, selon les estimations du ministère, le dispositif offrira aux experts-comptables « une nouvelle temporalité ». Ils pourront s’appuyer sur des données actualisées de la veille pour conseiller leurs clients TPE et PME, bien plus finement qu’avec des éléments du mois précédent - au plus tôt - comme c’est le cas aujourd’hui. « Partout où la facturation électronique a été déployée, en Australie, au Mexique, en Italie, les retours sont très positifs », appuie Mathieu Piau.

En parallèle de la facturation électronique, la profession continue de plancher sur d’autres sujets, notamment l’intelligence artificielle, « un formidable outil auquel il faut encore fixer un cadre normatif et déontologique », et les enjeux du « cabinet de demain ». Après le succès inédit du congrès montpelliérain, qui a réuni 7450 personnes, le prochain rendez-vous annuel des experts-comptables se tiendra l’an prochain à Marseille. Et, d’après la rumeur, la Cité phocéenne espère déjà battre à son tour ce record d’affluence...

Marie-Dominique Lacour

Photo : Bruno Le Maire au 78e congrès des experts-comptables, vendredi 29 septembre à Montpellier. Crédits : OEC Occitanie.