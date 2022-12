Biotech. Pour poursuivre son développement, TWB veut doubler ses efforts

Toulouse White Biotechnology(TWB) passe le cap des 10 ans sans broyer du noir. La structure public-privé de recherche et développement en biotechnologies [1] réunit aujourd’hui cinquante-et-un membres, sous la tutelle de l’Inrae [2], du CNRS et de l’Insa.

Et le bilan, depuis sa création, est parlant. 258 contrats industriels ont par exemple été conclus pour un montant total d’environ 50 millions d’euros. Il faut dire que la structure compte, parmi ses partenaires, des grands groupes comme L’Oréal, Michelin ou Total Energies. Ils viennent compléter un pool qui réunit également des collectivités territoriales (Toulouse Métropole, la Région Occitanie, le Sicoval), des pôles de compétitivité (Agri Sud-Ouest Innovation, Bioeconomy For Change), des sociétés de valorisation (Bioaster, Toulouse Tech Transfer, etc.) et des investisseurs (Bpifrance, Irdi Capital Investissement, etc.).

Quarante-et-un projets pré-compétitifs [3] ont par ailleurs été accompagnés à hauteur de 8,1 millions d’euros. TWB assure « s’autofinancer à hauteur de 66 % » et avance, pour 2022, un chiffre d’affaires en augmentation de 10 %. Ses investissements auraient par ailleurs augmenté de 40 %.

Plus d’investissements, de start-up et un engagement vers le durable

Mais elle ne compte pas s’arrêter en sinon chemin. D’ici cinq ans, Toulouse White Biotechnology veut en effet « au moins doubler le montant dédié aux investissements et accompagner davantage de start-up ». Des jeunes pousses que la structure soutient depuis 2012 et héberge depuis 2015. Au total, neuf entreprises en création ont ainsi été hébergées, dont trois actuellement présentes dans les locaux de 15.000 mètres carrés situés à l’Insa.

Depuis 2018, le démonstrateur organise le TWB Start-Up Day, un concours où tentent de se démarquer les nouvelles entreprises du secteur des biotechnologies.« Grâce à cette journée, nous avons pu repérer des jeunes pousses qui proposent des solutions intéressantes pour nous et que nous pouvons héberger en interne », confie Delphine Bouvier, directrice internationale de la transition "Green Sciences" au sein du groupe L’Oréal.

TWB affirme justement concevoir l’avenir en « prenant fortement en compte la transition écologique ». Elle s’engage notamment à « remplacer le carbone fossile dans la fabrication des bioplastiques » et « les intrants chimiques néfastes pour la planète » afin de se positionner comme « une des places technologiques majeures accompagnées par le Plan industriel national France 2030 », indique Olivier Rolland, directeur exécutif de Toulouse White Biotechnology.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Olivier Rolland, directeur exécutif de TWB, devant le bâtiment de la plateforme de recherche en biotechnologies industrielles. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.