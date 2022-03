Toulouse. Bocal en Boucle rejoint le Groupe InSitu

Bocal en Boucle, localisée à Toulouse, élabore des produits sains, équilibrés et zéro déchet. La PME vient de rejoindre le groupe blagnacais Insitu. Celui-ci propose, à travers ces différentes filiales (InSitu Groupe, InSItu Relocation, InSitu Buisiness centre, et InSitu Services), des services aux salariés et aux entreprises. Ces deux entreprises ont collaboré pour accompagner les entreprises pour leur restauration.

« Bocal en Boucle et InSitu partagent la même vision autour de la nécessité d’intégrer une véritable démarche RSE en entreprise », témoigne le président et fondateur d’InSitu. « Les consommateurs font attention à consommer sain et équilibré et apportent aussi de plus en plus d’intérêt à la provenance, au traitement et à l’impact environnemental de leur déjeuner », ajoute Gilmara Gabriel, cofondatrice de Bocal en Boucle.

Albane Contensou