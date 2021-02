Toulouse. Bomolet crée le maillot sportif écolo

Leur maille nécessite douze bouteilles en plastique recyclées, 94% moins d’eau et 64% moins d’énergie qu’une maille en polyester vierge. Deux jeunes diplômés de Toulouse Business School (TBS) viennent de créer leur marque de vêtements écologiquement responsables pour les coureurs, baptisée Bomolet. Ils ont créée un maillot de course, fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Après une campagne de financement participatif plus que réussie en début d’année, la start-up toulousaine va pouvoir lancer la production de son maillot écolo.

C’est après une expérience humanitaire aux Philippines, dans le cadre de leurs études, que Flavien Thouroude et Nathan Darly ont pris conscience de la pollution plastique, des conditions de travail déplorables et de l’impact de leur quotidien sur l’environnement. « À notre retour en France, nous avons fait des efforts pour préserver l’environnement dans notre quotidien et, comme nous étions adeptes de sport, nous avons vite constaté que 99% des vêtements de sport sont faits à l’autre bout de la planète, avec un impact fort sur l’environnement », raconte Flavien Thouroude. « En mai 2020, nous avons lancé une pétition pour la mise en place d’ "un social score" sur les vêtements, comme dans l’alimentaire. Près de 30.000 personnes l’ont signé, ce qui nous a conforté dans l’idée de créer un vêtements de sports respectueux de l’environnement. »

Lancement de la production

Durant huit mois, les deux étudiants imaginent leur tee-shirt, made in France, et intègrent l’incubateur de leur école, TBSeeds. La matière première des bouteilles en plastique est récupérée dans une usine de Turin, qui fait fondre le plastique, pour constituer une pâte, ensuite retravaillée pour faire des fils. Le tee-shirt de Bomolet est designé sur mesure à Villeurbanne, tricoté à Bourgoin-Jallieu, confectionné à Bobigny et les finitions sont réalisées à Montfermeil et Saint-Étienne.

L’heure est désormais au lancement de la production des premiers maillots de course, grâce à la campagne de financement participative lors de laquelle Bomolet a plus que quadruplé l’objectif qu’il s’était fixé. Le tee-shirt est vendu au prix de 55 euros. « La campagne de financement participatif va déjà permettre de produire 408 maillots de course », précise Flavien Thouroude. « Nos produits ont une durée de vie supérieure à ceux de l’industrie textile traditionnelle. Nous avons dépassé notre objectif initial avec cette campagne, ce qui va nous permettre de lancer un nouveau vêtement et un nouveau coloris. » Les premières pièces seront livrées en mai 2021.

Julie Rimbert

Sur la photo : L’entreprise toulousaine Bomolet propose des maillots de course sur mesure, fabriqués avec des bouteilles en plastiques recyclées. Crédit : Bomolet.