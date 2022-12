Citéo Occitanie rappelle les conseils de recyclage pour les fêtes de fin d’année

Citéo Occitanie, l’entreprise chargée du recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques dans la région, rappelle dans cette période de fêtes les consignes de tri pour les emballages de cadeaux et pour les éléments qui seront sur les tables des réveillons. Les emballages de chocolat ou de papillotes, les tickets de jeu à gratter et le papier se jettent dans le bac de tri. Les serviettes en papier ne peuvent pas être recyclés .

Pour le papier cadeau, en papier ou en plastique, il se dépose dans le bac de tri, même avec des bouts de scotch et des agrafes dessus car, en petite quantité, cela ne gênera pas le recyclage.​​​​​​ Pour les emballages en carton avec coque plastique, il faut séparer la partie en carton et la coque en plastique avant de les déposer dans le bac de tri. Pour les boîtes de jouet et les colis en carton, avec ou sans fenêtre en plastique, il est possible de les trier. Il faut simplement retirer les petits éléments à l’intérieur (cales et liens bien souvent en plastique), plier les plus grandes boîtes.

Pour le ruban d’emballage, s’il est en papier ou en plastique, il se trie. S’il est en tissu, il faut le jeter avec les ordures ménagères. Il peut aussi se garder et être réutilisé pour les prochains emballages cadeaux. Pour l’emballage du saumon fumé par exemple : après les avoir séparés, il faut déposer dans le bac de tri le plateau en carton (doré ou argenté), le film en plastique et les feuilles intercalaires en plastique, même salis. Les bouteilles, tous les bocaux, pots et flacons en verre se recyclent. Il faut penser à laisser les bouchons et capsules dessus, quelle que soit leur matière. Quand au fameux sapin, il se recycle et se dépose en déchetterie, aux encombrants ou aux déchets verts

Les jouets qui ne sont plus utilisés peuvent être donnés ou déposés dans une ressourcerie.