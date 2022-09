Recyclage. Citeo soutient six projets occitans

Citeo, entreprise privée à but non lucratif spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers, a sélectionné 51 projets dans toute la France lors d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI). L’objectif était de mettre en place des dispositifs pour collecter puis recycler des emballages issus de consommation hors foyer (gobelets en carton, canettes, bouteilles en plastique, boites carton de burger ou de sandwich, etc.). Une enveloppe globale de 9,5 millions d’euros est dédiée à cette opération.

En Occitanie, six projets ont été retenus. Au Parc des expositions de Montpellier, à l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, dans les villes de Montpellier, Toulouse et Cahors, et sur les plages Agglomération du Pays de l’Or (Hérault). [1]