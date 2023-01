Toulouse Métropole enfin au rendez-vous pour l’extension des consignes de tri

Malgré son retard par rapport à d’autres territoires d’Occitanie en matière de tri et de valorisation des déchets, Toulouse Métropole a réussi à être au rendez-vous. Comme la loi l’y oblige depuis le 1er janvier [1], la collectivité applique enfin l’extension des consignes de tri.

Celui-ci a été simplifié, tous les emballages papier, carton, métal et plastique allant désormais dans la même poubelle bleue – qui à terme sera jaune comme ailleurs en France. Jusqu’alors, 8 % seulement des habitants de Haute-Garonne pouvaient procéder à ce tri exhaustif, contre 63 % à l’échelle de la région. Il y a encore trois semaines, on ne pouvait recycler que le papier, le carton, le métal et certains flacons et bouteilles en résine PET et PEHB. La majorité des plastiques devait être jetée avec les ordures ménagères et incinérée.

En 2021, quelque 30.200 tonnes de déchets recyclables ont été collectés dans le territoire de Toulouse Métropole, soit 37 kg par habitant. Avec la simplification du tri, l’objectif est d’atteindre un volume de 33.000 tonnes, soit 41 kg par habitant. Mais pour l’heure, l’information n’est pas encore bien passée. Selon une récente étude d’opinion, seulement 17 % des habitants ont connaissance de l’extension des consignes de tri, a indiqué Jean-Luc Moudenc, ce mardi, lors d’une conférence de presse. Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole compte pourtant sur elle pour faire baisser encore la production de déchets ménagers. « Nous étions, en 2010, à 472 kg par habitant et par an contre 447 kg en 2021. Nous sommes sur une bonne trajectoire. En réduisant les déchets à la source, l’objectif est de passer à 420 kg l’année prochaine. »

Surtri en Lozère



Mais pour la métropole, cette extension des consignes de tri a un coût. Ses deux centres de tri de Sesquières et Bessières, essentiellement mécaniques, ne sont pas équipés pour pouvoir prendre en charge tous les plastiques. Le retard dans leur modernisation pris par le syndicat mixte Decoset, qui gère le tri sélectif pour les huit grandes collectivités du nord de la Haute-Garonne, soit l’équivalent de 152 communes et un million d’habitants, ne sera rattrapé qu’en 2025. C’est la date à laquelle le nouveau centre de tri de Bessières, équipé de lecture optique, entrera en service.

D’ici là, Decoset va devoir « sous-traiter ». Une partie des déchets du centre de tri de Toulouse, dont la capacité est de 20.000 tonnes par an, sera acheminée en Lozère pour y être « surtriée ». Et entre 5 et 10.000 tonnes par an seront envoyées à la Drimm, pôle de valorisation situé à Montech, dans le Tarn-et-Garonne.

Ces « solutions transitoires » vont entraîner un surcoût de 2 millions d’euros par an à la charge de Decoset, précise Vincent Terrail-Novès, vice-président de Toulouse Métropole et président du syndicat mixte. Concernant le futur site de Bessières, projet évalué à 46 millions d’euros, on devrait connaître le nom des entreprises en charge des travaux et de l’exploitation dans les prochaines semaines. « Il s’agit d’un marché global, nous sommes dans la phase d’attribution », précise l’élu.

Les nouveaux emballages triés par les habitants de la métropole vont alimenter des filières spécifiques de valorisation, installées « à 99% en France et en Europe », souligne Laure Poddevin, directrice régionale Occitanie de Citeo. Cet éco-organisme gère et coordonne partout en France la collecte et le recyclage des emballages ménagers en lien avec les collectivités locales et les entreprises. C’est également lui qui perçoit chaque année 800 millions d’euros auprès des industriels au titre de la contribution emballage. Celle-ci est reversée aux collectivités locales, proportionnellement aux volumes de déchets collectés. Toulouse Métropole reçoit pour sa part 5 millions d’euros par an.

Johanna Decorse

Sur la photo : Laure Poddevin, directrice régionale Occitanie de Citeo, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole et Vincent Terrail-Novès, vice-président de Toulouse Métropole et président du syndicat mixte, lors de la conférence de presse ce mardi 17 janvier sur l’extension des consignes de tri dans la métropole. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.