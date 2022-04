Botch Cargo Bikes donne une seconde vie aux vieux VTT en les convertissant en vélos-cargos

Ils recyclent de vieux VTT en vélos-cargos flambant neuf capables de supporter une centaine de kilos. Depuis l’été dernier, Thomas Gras, ancien journaliste à Moscou, et Jean Lagard, soudeur et chaudronnier de métier, font du neuf avec une matière première usagée, en récupérant d’anciens cadres de vieux VTT pour les transformer en vélos-cargos sur mesure. Ils ont créé leur entreprise baptisée Botch Cargo Bikes en janvier et ont installé leur atelier dans le quartier des Minimes, dans l’ancienne imprimerie Picto.

« J’avais en tête une reconversion professionnelle et j’ai toujours pratiqué le vélo et eu envie d’un vélo-cargo », raconte Thomas Gras, initialement traducteur de russe et de serbo-croate âgé de 34 ans. « J’ai tout appris sur le tas et j’ai passé un diplôme de mécanicien en cycles pour reconvertir ces VTT en jolis vélos-cargos. On a commencé en assemblant cinq ou six vélos avec Jean à Montauban, testé le processus de fabrication puis décidé en août de lancer l’entreprise à Toulouse. Je suis convaincu que ce mode doux est un bon moyen de se passer de la voiture et on constate qu’il y a de la demande en ce sens. »

Fédérer une filière du vélo

Les cadres de VTT sont récupérés via un partenariat avec la Maison du Vélo, à Toulouse, et la partie avant est fabriquée avec des tubes standards qui viennent d’Italie, via son partenaire Recycle Officine, installé à Modène. Le duo toulousain ne travaille que l’acier, pas d’aluminium, et espère fédérer à terme une vraie filière du vélo autour de l’économie circulaire. « La plupart des vélos sont fabriqués en Asie donc on est content de travailler avec cet artisan italien dont on connait le savoir-faire », confie Thomas Gras. « À terme, on aimerait tout faire dans la région mais c’est compliqué. Nous produisons ainsi des vélos neufs, et non un vélo d’occasion, en partant d’une matière usagée, tout en assurant une réparabilité du vélo pour tous, en cas de pièces à changer. »

Depuis sa création, Botch Cargo Bikes a recyclé une dizaine de vélos. L’entreprise peut fournir le cadre mais les particuliers peuvent apporter le leur pour créer leur futur vélo cargo, personnalisable en modèle long ou court. Selon le modèle, ils coûtent entre 1200 et 2300 euros.

Julie Rimbert

Sur la photo : Thomas Gras et Jean Lagard dans un de leur vélo-cargo. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.