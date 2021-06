Du 30 juin au 1er juillet au salon Depan’&Connect à Montpellier se tient un événement tourné vers les professionnels de la construction, de la promotion et de la gestion des actifs immobiliers en association avec la convention d’affaires Business Maker.

L’événement se fera en ligne et en présentiel. Durant cet événement les participants pourront assister à des ateliers, des stands d’exposition, des conférences plénières mais aussi des rendez-vous d’affaires. Durant cet événement les exposants montreront les innovations liées à l’habitat connecté, au bâtiment intelligent, et à tous les services pour les professionnels de l’immobilier résidentiel et tertiaire.

Le Salon Depan’&Connect est porté par Midi Events le pôle événementiel du journal Midi Libre. La convention professionnelle Business Maker dépend de Digital 113, un cluster d’entreprises régional.

Inscription : https://digital-is-future.digital113.fr/business-maker-depan-connect/

C.B