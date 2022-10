La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne organise les 17, 18, 21 et 22 novembre, une formation pour créer son site web d’entreprise et ou sa boutique en ligne.

Elle présentera notamment l’outil Jimdo, qui permet de créer des sites web, blogs ou e-boutiques sans avoir besoin de maîtriser le langage HTML. Informations et inscriptions en ligne.

Formation les jeudi 17, vendredi 18, lundi 21 et mardi 22 novembre 2022, à la CCI de Toulouse, 2 rue d’Alsace-Lorraine.