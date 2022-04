La CCI Toulouse Haute-Garonne organise, le 7 avril prochain, un webinaire sur le télétravail. Aujourd’hui, alors que les mesures sanitaires s’assouplissent, le télétravail semble bien parti pour être pérennisé. Quelle place doit-il prendre ? Comment l’articuler avec le travail en présentiel ? Témoignages et exemples concrets rythmeront la discussion.

Fatima Baibou, inspectrice du travail à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), Aurore Coibion, chargée de mission à l’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract), Virginie Vacher, consultante en ergonomie et organisation du travail, et Yan Brugarolas, chargé de mission sécurité à la CCI Toulouse Haute-Garonne, interviendront lors de ce webinaire.

Inscriptions en ligne.

Webinaire sur le télétravail, le jeudi 7 avril 2022, de 14h30 à 16 heures.