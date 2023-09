La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne organise, le mardi 19 septembre dans la soirée, une Rencontre de l’industrie autour de l’utilisation de la robotique dans la logistique. Comment utiliser la robotique sans détruire des emplois ? Qu’est-ce que cela implique en termes d’investissement et de retour sur investissement ? Voilà certaines questions qui seront posées lors de ce moment d’échange.

Interviendront notamment Patrick Dehlinger de Rob’Occ, société qui conçoit et fabrique des véhicules autonomes, et Damien Roybon de Log’In by Daher, plateforme innovation dédié aux métiers de la logistique de l’avionneur et équipementier Daher.

Inscriptions ouvertes en ligne.

Rencontre de l’industrie. Le mardi 19 Septembre 2023, de 17h30 à 19 heures, à la CCI de Toulouse, 2 rue d’Alsace-Lorraine, à Toulouse.