Covid-19 : La Banque des Territoires promet 1 milliard d’euros pour les petits commerces

Fortement touchés par la crise sanitaire et des mois de confinement, de nombreux commerces de proximité sont menacés par le dépôt de bilan. « Nous estimons à 30 % minimum la baisse du chiffre d’affaires des commerces de centre-ville cette année », a indiqué le président de la Banque des territoires Olivier Sichel. « Et nous nous attendons à une hausse de 15 à 30 % des faillites par rapport aux années précédentes. Dans ce contexte inédit, nous lançons le plan commerce, avec à la clé une enveloppe nationale d’un milliard d’euros ».

A noter que cette enveloppe financière ne sera pas fléchée en fonction des territoires et les projets seront accompagnés au fur et à mesure qu’ils se feront connaître.

L’aide à la reprise (conseils, cofinancement de managers de commerce et de solutions de commerce numérique...) sera distribuée immédiatement à toutes les communes éligibles au dispositif Cœur de ville (vingt-cinq en Occitanie) qui en feront la demande, et aux « petites villes de demain » (dont le nom devrait être dévoilé par les préfets dans les prochaines semaines).

Dès janvier 2021, un nouveau train de mesures dédiées à la relance sera lancé pour accompagner de nouveaux formats commerciaux (drives, circuits courts, logistique urbaine…). Il permettra aussi d’accompagner la création de foncières privées, susceptibles d’investir dans des opérations de rénovation de fonds de commerces, avant une remise en location.