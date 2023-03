À Montpellier, le Crédit Agricole du Languedoc investit dans son futur campus

Salles de formations, de conférences et de conseil, le futur campus du Crédit Agricole du Languedoc s’étendra sur 25.000 m2 de locaux partagés dans le nouveau quartier Cambacérès, à Montpellier. Le conseil d’administration de la banque régionale prévoit d’y transférer les six cents collaborateurs de son site historique situé à Lattes (Maurin), à l’horizon 2028. « L’objectif est de nous mélanger au monde économique », a annoncé Daniel Connart, président du Crédit Agricole du Languedoc (2800 salariés), au côté de son directeur général, Christian Rouchon, lors d’une conférence de presse le 14 février dernier. « Avec la gare TGV Sud de France, l’aéroport, la future ligne 5 de tramway, et l’autoroute, notre campus sera moins isolé et plus accessible que le site actuel de Maurin », ajoute-t-il.

Le réseau Village by CA et ses PME innovantes, installés à Odysseum, rejoindront le campus, sous forme de Hub de l’innovation. « Nous accueillerons également plusieurs projets, notamment le ‘Y-Spot’, lieu de rencontre de l’innovation pour développer les projets de réindustrialisation, que nous portons avec le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) », explique Christian Rouchon. L’acquisition du terrain est imminente. « Altémed nous a proposé de rejoindre le programme des folies montpelliéraines. Un fort geste architectural est donc prévu », explique Christian Rouchon. Le concours d’architecture du futur siège est lancé, en lien avec Altémed.

Résidences ou pôle d’activité

Le déménagement répond également aux perspectives de développement de la banque, qui a recruté 48 nouveaux collaborateurs cette année. « C’est notre devoir de nous installer où nous pourrons continuer de nous développer et d’attirer de nouveaux talents », justifie Christian Rouchon. Un accompagnement individuel des salariés est mis en place pour proposer des solutions de locomotion de leur domicile au nouveau site de Cambacérès, adaptées à leurs besoins.

De son côté, le site de Maurin, acheté par le Crédit Agricole du Languedoc dans les années 70 et identifié comme passoire thermique, ne sera pas laissé en friche tertiaire. « Le projet doit répondre à une équation économique et ce serait logique d’investir sur notre propre site », indique Daniel Connart, qui précise que les partenaires de la banque se tiennent prêts pour accompagner le projet. « Nous attendons la feuille de route de Cyril Meunier, maire de Lattes, pour décider ensemble de l’avenir du site. Ce pourrait être un lieu de résidence ou un pôle d’activité, comme le souhaite le maire », indique Christian Rouchon.

Le Crédit Agricole du Languedoc a par ailleurs investi 3 millions d’euros dans la rénovation de cinquante agences cette année, et de deux sites administratifs à Mende et Carcassonne. La banque a inauguré son nouveau site à Nîmes en septembre.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Daniel Connait et Christian Rouchon, président et directeur général du Crédit Agricole du Languedoc. Crédit : DR.