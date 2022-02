Financement. Sofilaro Dette Privée va investir massivement dans les ENR, mais pas seulement

« Le climat des affaires est euphorique », explique Laurent Brieu, président de Sofilaro Gestion. C’est la raison pour laquelle le Crédit Agricole du Languedoc a monté rapidement, en six mois, le fonds Sofilaro Dette Privée de 60 millions d’euros, financé sur ses fonds propres. Objectif : s’adresser aux entreprises en croissance, qui ont de fortes perspectives de développement, avec des besoins en fonds de roulement élevés ou des projets d’acquisition d’envergure.

« Les liquidités injectées par l’État avec les PGE, par la BCE dans les banques et par les sociétés de capital-investissement ont favorisé un rebond de l’économie post-Covid, qui accélère les processus d’acquisition et la projection des entreprises vers de nouveaux marchés », analyse Laurent Brieu, ajoutant qu’ils ont ainsi atteint une taille critique de volume d’affaires leur permettant de créer ce fonds.

Aucune spécialisation sectorielle ne sera faite par ce nouveau fonds de dette, puisqu’il s’adressera « aux secteurs des ENR [1], et aussi de la santé, du digital, de la distribution et des services », précise Laurent Brieu. Les taux oscilleront entre 4 et 6 % pour une durée de cinq à huit ans pour des tickets d’entrée compris entre 2 et 10 millions d’euros.

10 millions d’euros investis dans les ENR en Région Occitanie

Sofilaro Dette Privée, troisième fonds de Sofilaro Gestion, avec Sofilaro et Crédit Agricole Languedoc Énergies Nouvelles (Calen), permettra également de financer des investissements immatériels, dans le secteur des ENR. « Ces investissements sont importants dans ce secteur pour la prospection et le développement des centrales, avant d’arriver à leur construction. Ces phases sont mal financées par les banques », explique le président de Sofilaro Gestion. Le fonds est donc une solution de financement complémentaire à la dette bancaire et aux fonds propres, permettant au client d’optimiser le financement sans diluer le capital. Dans le domaine des ENR en Région Occitanie, un premier dossier de 10 millions d’euros est en cours de finalisation.

Depuis sa réactivation en 2013, Sofilaro Gestion revendique 91,5 millions d’euros investis à travers une centaine de participations, parmi lesquelles Apex Énergies, La Foir’Fouille, Loc+, etc. Dans les trois prochaines années, 130 millions d’euros seront investis, dont les 60 millions du nouveau fonds de dette. La société est présente en copropriété dans 994 centrales d’énergie renouvelable, soit 500 MWc de puissance installée.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Sofilaro Gestion prévoit d’investir 60 millions d’euros dans les trois années à venir, notamment dans des projets d’éolien flottant - image d’illustration. Crédit : DR.