Campings connectés. L’Héraultais Osmozis enrichit ses solutions

Osmozis, entreprise héraultaise (Clapiers) spécialiste de la transformation numérique des campings et villages vacances, propose d’équiper ses clients en services connectés. Des solutions que les campings sont prêts à acquérir, après une saison d’été 2021 réussie. « Beaucoup de campings ont les caisses pleines. Ils souhaitent donc investir dans de nouvelles solutions », précise Gérard Tremblay, PDG d’Osmozis. L’entreprise a ainsi équipé l’ensemble des mobil-homes Beneteau de serrures connectées, ainsi que le camping Sylvamar, dans les Landes (600 emplacements). « En un an, les services connectés sont passés de 900.000 à 1,8 million d’euros, et ce n’est que le début », confie le dirigeant.

Osmozis a également enrichi sa gamme avec des solutions dédiées pour les économies d’eau et d’électricité. Sur le camping Les Sablons, à Vias (Hérault), la technologie Osmo Water permet de détecter les fuites et d’économiser ainsi l’eau par rapport à la nappe phréatique de l’Hérault. « Des subventions de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée ont permis de déployer cette technologie. Les pouvoirs publics veulent limiter les pompages de l’eau dans la nappe phréatique du fleuve », ajoute Gérard Tremblay.

300.000 emplacements en Europe

« Le déploiement de nos services premium rencontre un franc succès auprès des exploitants de campings », explique Gérard Tremblay. Les services premium d’abonnement, axe central de la stratégie de déploiement commercial, représentent 63 % de l’activité et sont en hausse de 78 %. Parmi ses atouts, la PME s’appuie sur ses 2100 clients avec des contrats long terme (3 à 6 ans), donnant accès à plus de 300.000 emplacements en Europe, dont un tiers du parc existant français.

Sur l’exercice 2020-2021, Osmozis (80 salariés) a enregistré une croissance de 20 %, avec un chiffre d’affaires de 9,5 millions d’euros (réalisé quasi exclusivement en France), et un résultat net de 990.000 euros. « L’entreprise enregistre ses meilleurs résultats depuis sa création », indique le PDG. Un résultat qui s’explique notamment par le recrutement début 2020 de Sébastien Deschamps, nouveau directeur commercial. Pour l’exercice 2021-2022, Osmozis prévoit une croissance équivalente, d’environ 20 %. En 2022, l’entreprise envisage par ailleurs la mise en place de contrats de distributions à l’étranger.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Les serrures connectées Osmozis installées sur les mobil-homes. Crédit : DR.