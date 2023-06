Hérault. Osmozis internationalise ses services de digitalisation des sites de vacances

Les chiffres viennent de tomber. Et ils sont bons. L’activité d’Osmozis a grimpé de 21 % au premier semestre 2022-2023, clos le 28 février. Une croissance dans la continuité de sa progression moyenne annuelle de 20 % ces deux dernières années, pour atteindre un chiffre d’affaires de 11,6 millions d’euros en 2022. Coté sur Euronext Growth, le leader français des réseaux wifi et des services connectés pour les campings et villages de vacances, basé à Clapiers dans l’Hérault, vient également de procéder à une augmentation de capital de près de 7 millions d’euros. La demande enregistrée a été 1,4 fois supérieure à l’offre initiale.

Les fondateurs, Gérard Tremblay, PDG, et Yves Boulot, directeur général délégué, restent majoritaires en droits de vote. « Ces nouveaux fonds vont être alloués pour les deux tiers à notre développement international, à travers de nouveaux partenaires distributeurs et à raison d’une ou deux acquisitions. L’autre tiers sera consacré au remboursement d’une partie de notre dette en obligations convertibles émises en décembre 2019 », détaille Pierre-Benoît Labbé, directeur général d’Osmozis.

Revenus récurrents par abonnement

L’activité d’Osmozis est tirée à 85 % par ses contrats d’abonnement annuel avec les campings et les résidences de vacances. « Y sont inclus l’installation des réseaux wifi, leur gestion et leur mise à jour. Le camping est ensuite libre de vendre ou d’offrir des forfaits wifi aux vacanciers », précise Pierre-Benoît Labbé. La partie solutions connectées IoT, quant à elle, s’illustre par la serrure connectée OsmoKey, qui remplace les clés traditionnelles. « Elle permet une ouverture digitalisée des portes de mobil home, par exemple. L’accueil des résidents les samedis est rendu plus fluide et le suivi des entrées-sorties assuré. Ce système régule aussi les droits d’accès à des bâtiments sensibles », indique Pierre-Benoît Labbé. Les derniers nés des produits connectés, l’OsmoPower et l’OsmoWater, permettent un suivi des consommations électriques pour l’un et en eau pour le second, identifiant en particulier les fuites des canalisations.

Rentabilité retrouvée

En dix-sept ans depuis sa création en 2005, le groupe, qui compte aujourd’hui 95 salariés, possède et gère 33.000 équipements wifi ou LoWaRan dans 3400 sites de vacances, principalement en France. Mis à mal par la crise du Covid en 2020 avec un résultat net négatif de 2,23 millions d’euros, Osmozis a depuis redressé la barre. « Nous avons fait un gros travail sur la maîtrise des coûts, notre gestion des stocks et nous avons optimisé notre organisation », explique Pierre-Benoît Labbé. Le premier semestre 2023 se fait sous le signe de la rentabilité avec un résultat net positif de 4000 euros, à comparer à – 454.000 euros sur la même période l’année précédente.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Pierre-Benoît Labbé, directeur général d’Osmozis, qui s’est donné pour mission de simplifier la vie des vacanciers et la gestion des sites par les exploitants. Crédit photo : Osmozis.