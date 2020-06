Transports. Carole Delga demande à Élisabeth Borne de réunir les sociétés d’autoroute pour évoquer la gratuité cet été

La présidente de la Région Occitanie Carole Delga, qui défend la gratuité des autoroutes cet été sur tout le territoire français, a indiqué le 4 juin qu’elle n’avait pas eu de réponse des sociétés d’autoroute à ce sujet. « Il faut arrêter de jouer au chat et à la souris », s’agace-t-elle. « Je demande solennellement à la ministre des Transports Élisabeth Borne et à son secrétaire d’État de réunir autour d’une même table toutes les sociétés d’autoroute. Les Régions et la SNCF font des efforts (des billets à un euro cet été en Occitanie, NDLR), les sociétés d’autoroute peuvent en faire aussi ».

Elle rappelle que « en tant normal, un tiers des français ne peut pas partir en vacances. Avec la crise, ce sera près la moitié. Il faut aider les gens à prendre des vacances, c’est un puissant moteur d’égalité et d’intégration sociale ».