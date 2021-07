Carole Delga, élue présidente des régions de France

La présidente de la région Occitanie Carole Delga à été élue présidente des régions de France ce vendredi 9 juillet. Elle succède à Renaud Muselier (LR), président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est la première fois qu’une femme a été choisie pour ce poste.

Aucun président des ex Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon n’avait exercé cette fonction par le passé. Carole Delga a été la présidente la mieux réélue en métropole avec 57,77 % des voix au second tour. Régions de France est le réseau d’influence qui réunit l’ensemble des présidents de région et défend leur intérêt auprès des représentants de l’État.