Carole Delga réagit à l’annonce de l’augmentation des moyens de l’État en faveur du train

Le vendredi 24 février, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté la lecture faite par le gouvernement du rapport remis par le Conseil d’orientation des infrastructures. Elle a notamment annoncé « l’augmentation des moyens alloués aux mobilités décarbonées, en priorité le ferroviaire ».

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et présidente de Régions de France, se félicite de cette décision mais « attend désormais des précisions concernant les moyens supplémentaires alloués par l’État et les calendriers de réalisation ». « Je salue la nouvelle ambition du gouvernement sur le volet ferroviaire. Pour autant, nous appelions à un investissement plus important sur la décennie qui vient (100 millards d’euros sur dix ans) afin de combler le retard pris par notre pays. En effet, plus le réseau vieillit, plus il se dégrade et plus il coûte cher à réparer. Je rappelle que l’Allemagne mobilisait 124 euros par habitant quand la France plafonnait à 45 euros », indique notamment Carole Delga.

« Les lignes de desserte fine souffrent d’un manque d’investissement criant depuis de trop nombreuses années. La Première ministre a annoncé 1 millard supplémentaire d’ici la fin du quinquennat pour leur régénération, aujourd’hui majoritairement supportée par les Régions. Je serai donc particulièrement attentive à ce que cela se traduise dans la négociation du volet mobilités des contrats de plan État-Région », prévient la présidente de la Région Occitanie.