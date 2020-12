Christophe Le Pape, nouveau président du directoire de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées

Ce lundi 7 décembre, les membres du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, réunis sous la présidence d’Alain Di Crescenzo, ont procédé au renouvellement du directoire de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées.

Christophe Le Pape prend ainsi la présidence de ce directoire. Il succèdera à Pierre Carli, qui occupe ce poste depuis aout 2003 et sera atteint par la limite d’âge. Le nouveau directoire, qui sera composé également de Dominique Rémy, Yann Le-Guilloux et François Rieu, prendra ses fonctions au 30 avril 2021.

Christophe Le Pape, 50 ans, est originaire du Gers. Il est diplômé du Cnam, de l’ISFA et d’HEC. Après plus de vingt-cinq années passées dans le domaine de l’assurance (dont dix-huit chez Natixis Assurances), Christophe Le Pape est, depuis 2016, directeur général du métier Assurances de personne de Natixis Assurances, et membre du comité exécutif de Natixis.