La chaire Unesco Bernard Maris organise ses journées d’été, les 20 et 21 juin, dans les locaux de Sciences Po Toulouse, en présence de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge de l’Enseignement supérieur, de la recherche, de l’Europe et des relations internationales, et de Georges Méric, président du Conseil départemental de Haute-Garonne.

Ouvertes à tous, elles aborderont deux thèmes : « Les régions face aux crises multiples » et « Inclusion, bien-être, inégalités : imaginer de nouvelles politiques publiques ». La Chaire Bernard Maris reçevra une vingtaine de personnalités à la Manufacture des tabacs. Inscriptions ouvertes en ligne. Les discussions seront aussi visibles sur Youtube. Programme complet disponible.

Journées d’été, les lundi 20 et mardi 21 juin 2022 à la Manufacture des tabacs de Université Toulouse 1 Capitole, 21, allées de Brienne à Toulouse.