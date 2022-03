Christian Gollier, TSE : « Le statut de Grand Établissement nous donne les moyens de nos ambitions »

En quoi le divorce entre TSE et l’Université Toulouse 1 - Capitole (UT1) est-il bénéfique à l’école d’économie et, au-delà, à la place universitaire toulousaine ? Peut-il se négocier à l’amiable ? Est-il totalement déconnecté de la saga Tiris qui a divisé la communauté universitaire ? Eléments de réponse avec Christian Gollier, directeur général de TSE.

Quels sont les objectifs poursuivis par TSE avec l’obtention de ce statut de Grand Établissement autonome ?

Avec ce statut, TSE sera dotée d’une personnalité morale propre qui lui permettra de gérer son budget et son personnel. Aujourd’hui, l’employeur des professeurs est l’Université Toulouse 1 - Capitole, dont nous dépendons. L’État va donc détacher des postes d’UT1 pour les allouer à TSE. Nous gérerons également notre propre budget de fonctionnement, qui reposera sur une dotation de l’État, des bourses doctorales et sera aussi assuré par les moyens de notre fondation Jean-Jacques Laffont, qui dispose de 15 millions d’euros annuellement en provenance de fonds européens et de 100 millions d’euros de fonds propres, résultats des campagnes de levée de 2008 et 2017.

Avec cette nouvelle gouvernance, nous voulons développer un projet ambitieux de niveau international, en créant une école de sciences sociales quantitatives. Nous élargissons ainsi notre périmètre de l’économie à d’autres sciences sociales qui partagent avec elle les mêmes méthodologies d’analyse scientifique. C’est très répandu dans le milieu anglo-saxon, comme à la prestigieuse LSE (London School of Economics), moins en France. Nous avions déjà décroché, il y a dix ans, le Labex IAST pour construire une équipe de recherche où anthropologues, politologues, biologistes, psychologues et juristes sont associés. Le Labex est reconduit jusqu’en 2028. Et, dans son prolongement, en créant cette école de sciences sociales, cette « LSE sur Garonne », nous renforçons la dynamique de TSE au niveau international.

En quoi ce nouveau statut est-il nécessaire à la réalisation de cet objectif ?

Le monde universitaire français est handicapé par la massification, l’absence de moyens et une gouvernance qui éloigne la responsabilité de l’autorité du président d’université, soumis à élection tous les quatre ans. À TSE, nous sommes unanimes sur notre objectif. Notre vision est claire. Nous ne pouvons pas dépendre d’une université contrôlée par des juristes qui n’évoluent pas dans le même environnement académique de compétition entre centres de recherche mondiaux. Nous devons disposer des clés en termes de budget et de gestion du personnel. Pour notre gouvernance, nous pensons proposer au ministère de dupliquer celle de Sciences Po Paris, qui est contrôlée par une fondation. Elle existe déjà chez nous. C’est la fondation Jean-Jacques Laffont, dont Jean Tirole est président d’honneur. Cela permettra de garantir les valeurs d’excellence de TSE.

Quand avez-vous demandé ce statut et quand sera-t-il effectif ?

Cela fait des années que j’en parle à mon président d’université mais, pour passer à la vitesse supérieure, nous avons fait cette demande auprès du ministère de l’Enseignement supérieur il y a quelques mois. Ce nouveau statut sera rendu effectif par un décret du Conseil d’Etat, d’ici à l’été probablement, pour une création en janvier 2023.

Est-ce finalement un moyen de contourner Tiris et de commencer à créer un TTU à périmètre restreint ?

Soyons clairs. TTU est un projet mis au frigo, que le conseil d’administration d’UT3 a rejeté. De son côté, le conseil d’administration de TSE, devenu Grand Établissement, votera probablement son adhésion au projet Tiris, tel que soumis au PIA4. Mais je maintiens que Tiris manque d’ambition. Ce n’est que la toute première petite marche pour aller dans le sens de la création d’une grande université de recherche à Toulouse. Cela prendra des années. Le fait que TSE devienne Grand Établissement renforce le site dans sa capacité à s’inspirer de l’excellence.

Comment UT1 Capitole réagit-il à ce départ de sa tutelle de TSE, l’un des joyaux de sa couronne universitaire ?

Il faut le leur demander. En tout cas, le président d’UT1 Capitole m’a félicité pour l’obtention de ce statut. J’exprime d’ailleurs le désir de continuer à travailler en partenariat et en bonne intelligence avec UT1 Capitole. Nous partageons de fait les campus entre Arsenal et la Manufacture des Tabacs. Nous partageons aussi une histoire commune avec UT1 qui nous a incubés. Nous avons besoin de continuer à nouer des liens avec eux.

Propos recueillis par Isabelle Meijers

Sur la photo : Christian Gollier, directeur général de TSE. Crédit photo : TSE Pictures.