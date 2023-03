Christine Bardinet, nouveau visage de la Banque de France en Occitanie

Le 3 avril, elle sera officiellement la nouvelle directrice régionale de la Banque de France en Occitanie. Christine Bardinet, directrice générale adjointe de la direction générale des ressources humaines de la Banque de France, succède à Stéphane Latouche, qui occupe ce poste depuis 2019. Comme lui, elle se décrit comme « un pur produit Banque de France ». Ces huit dernières années, elle revendique « d’avoir bâti la marque employeur de l’institution bancaire aujourd’hui très attractive ». Celle-ci recrute désormais à « 50 % par concours pour les postes généralistes ou de direction et 50 % de manière classique pour les postes plus spécifiques et techniques », rappelle Christine Bardinet, qui assure avoir « une très bonne connaissance des institutions financières européennes ».

Il lui reste à découvrir Toulouse et l’Occitanie, « qu’elle connait mal encore », mais où travaille son mari depuis quelques années dans le secteur aéronautique. La futur directrice régionale se dit ravie de travailler désormais dans le réseau régional. « Passer du national au local fait partie de l’ADN de la Banque de France », explique la future directrice, qui aura sous ses ordres 330 personnes [1]. Son prédécesseur, après dix-sept ans dans les directions régionales (dont Arras, Bordeaux, Lille, etc.) part diriger dans quelques jours le bureau de représentation Asie-Pacifique de la Banque de France à Singapour.

Diminution de l’inflation mais chômage en hausse

Pour la dernière fois donc, Stéphane Latouche s’est livré à un point de conjoncture économique. « Les estimations sont meilleures qu’en début d’année », résume le futur ex-directeur régional. « L’inflation va atteindre sont plus haut niveau de l’année très bientôt, vers 6 %, elle devrait descendre vers 3,8 % à la fin 2023 et pourrait revenir aux alentour des 2 % dès fin 2024-début 2025 », poursuit Stéphane Latouche. Selon lui, la lutte contre cette inflation « qui empêche la croissance » est « la priorité économique du moment ».

Le ralentissement économique anticipé par la Banque de France pour la période 2023-2024 va causer selon l’institution bancaire « une remontée du taux de chômage à 8 % », mais cette hausse serait seulement « transitoire et pourrait décroitre à partir de 2025 ». Du côté des entreprises, les taux de marge seraient touchés « mais devraient diminuer dans une moindre mesure que ce qui était anticipé au tout début de l’année ». Les marges des entreprises « devraient commencer à remonter en 2025 pour atteindre un niveau proche de l’avant-crise Covid », ajoute-t-il. 2025, année qui porte décidément tous les espoirs de la Banque de France.

En attendant, les défaillances devraient augmenter cette année mais, pour Stéphane Latouche, pas de quoi d’inquiéter. « On retourne à une situation plus normale après la crise sanitaire. Avant le Covid, on était souvent à 50.000 défaillances par an. Ce chiffre a chuté de 60 % car les Urssaf ont stoppé leurs assignations de paiement. Désormais, on est 14 % en dessous de ce que l’on voyait en moyenne avant 2020 », évalue le directeur régional en partance.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Christine Bardinet sera la nouvelle directrice régionale Occitanie de la Banque de France à partir du 3 avril. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.