Cinéma, séries télé... L’Occitanie crève l’écran 2/2

Outre l’aspect financier, la diversité des décors représente sans aucun doute un atout de poids pour la région. Des Grands Sites de l’Occitanie aux décors naturels des Pyrénées ou des Gorges du Tarn, autant de richesses intéressantes pour les réalisateurs. « Des spots qui ne sont pas rincés », ajoute le producteur. Alors que Film France a mis en place une base nationale de décors, la Commission du film, qui réunit Occitanie Films, Gindou Cinéma et Ciné 32, a enrichi cette base, passée à 1000 fiches en 2020.

« Notre travail est aussi d’être en relation avec les repéreurs pour leur proposer différents lieux », précise Karim Ghiyati. « Nous organisons des éductours sur une journée entière pour accueillir des régisseurs, des repéreurs… L’idée est de mettre en valeur la ville et aussi des choses très cinématographiques : les cités, le métro, des lieux industriels ou modernes comme le Meett », complète Silvia Ferrari, la directrice du Bureau des tournages de Toulouse. Le directeur d’Occitanie Films met également en avant les compétences locales et la structuration de la filière, qui permet aux équipes de tournage d’être plus réactives et de faire des économies.

« Il y a pas mal d’avantages à tourner en région. On est très près des décors, très vite, on se fatigue moins. Tout cela se ressent dans la facilité avec laquelle on tourne », insiste Jean-Baptiste Neyrac, qui a parcouru les rues de la ville à vélo pour se familiariser avec ses décors. « Et plus il y a de tournages, plus il y en aura, car les professionnels montent en compétence et des liens se créent », assure Karim Ghiyati. Le travail des treize personnes d’Occitanie Films, réparties sur les deux métropoles régionales, consiste par ailleurs à animer le réseau en proposant des rencontres professionnelles, secteur par secteur, tout en tenant compte de la richesse régionale, avec ses 94 festivals et ses 216 cinémas. « Nous avons une action de valorisation des films, en lien avec les boîtes de production en région. Et nous sommes présents sur la vie d’un film, de la préparation du tournage à la diffusion », souligne Karim Ghiyati.

Une promotion incomparable

C’est ainsi que quatre films se sont retrouvés en sélection au dernier festival de Cannes. Une dynamique qui ravit Occitanie Films et concerne aussi la Ville rose. « 2020 a été une très bonne année pour nous », confirme Silvia Ferrari. « Nous accompagnons des projets qui ont des retombées économiques et participent à la promotion du territoire. » Outre Meurtres à Toulouse, la ville a ainsi accueilli deux autres grosses productions : Mention Particulière 2, une mini-série de TF1, qui a généré 2 millions d’euros de dépense dont 70 % à Toulouse, et Selon la Police, un long métrage avec Laetitia Casta et Simon Abkarian.

Une pub pour la marque Honda a également été tournée à Toulouse l’an dernier. « Un projet de deux fois deux semaines avec une équipe de quarante personnes. C’est super en matière de retombées », se félicite la directrice du Bureau des tournages. Au niveau régional, les retombées économiques sont estimées à 68 millions d’euros sur l’année 2018, dont 50 % concernent l’emploi de professionnels. Un chiffre forcément en augmentation étant donné l’attractivité nouvelle de l’Occitanie.

Mais au-delà de l’impact direct de la filière au niveau économique, la présence de tournages en région constitue un formidable outil de promotion du territoire. Dans les couloirs de l’agence régionale de développement économique, on s’amuse encore d’un épisode d’Un si Grand Soleil où un des protagonistes se félicite d’avoir été accompagné par Ad’Occ pour monter sa boîte. Un placement de produit original et inédit. Le tourisme, aussi, en profite. Pour Jean-Claude Dardelet, président de l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole, « 6 millions de téléspectateurs pour Meurtres à Toulouse, c’est une superbe campagne de promotion pour notre ville ». Et avec sa capitale, c’est toute une région qui rêve de crever l’écran.

Paul Périé

Sur la photo : le tournage de la série Un si grand soleil à Montpellier. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.