Occitanie. Cinq jeunes pousses rejoignent la Maison des Startups du Pôle Action Média

La Maison des Startups du Pôle Action Média accueille cinq nouvelles start-up dans ses nouveaux locaux de la Cité digitale à Soler (66), près de Perpignan.

Ampli Productora a pour ambition de créer des vidéos, podcasts et applications dans différentes langues.

Apatec permet aux TPE et PME d’avoir à disposition un véritable DSI (directeur des systèmes d’information) externalisé, avec un système d’abonnement mensuel.

CodEUrope propose des navettes autonomes et drones de livraison aux communes.

Mic Media ambitionne de créer le premier réseau social audio à travers des mini-podcasts et capsules sonores promouvant les événements et initiatives locales.

Enfin, No Data No Business crée des outils pour les spécialistes du marketing et du web afin d’extraire les données de site web et de les présenter de manière claire et exploitable.

Fin 2020, Playcurious (jeux vidéos à vocation pédagogique et scientifique), Stravvel (voyages virtuels en temps réel) et Umoove (applications et solutions cloud pour les entrepreneurs et indépendants) avaient déjà rejoint la Cité digitale.

Créé en 2010, le Pôle Action Média est un groupement d’entreprises des industries créatives et numériques d’Occitanie et de Catalogne. Il compte aujourd’hui soixante-dix entreprises, membres, dont trente start-up.