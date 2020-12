La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain de la Région Occitanie, située à Montpellier, organise le 15 décembre, de 14 heures à 16 heures, un webinaire sur la thématique suivante : “Designer les métiers de demain dans mon entreprise.”

Les entreprises font face aujourd’hui à de nombreux changements qui vont s’accentuer au fil du temps : transformation numérique et arrivée massive de l’IA, nouveaux modèles de production, de consommation, nouveaux business-modèles, économie circulaire, transformations des modèles énergétiques et écologiques, etc. Raphaelle Lamoureux, directrice de la Cité de l’économie et des métiers de demain animera cette conférence en ligne en compagnie de Lauren Azzis et Sébastien Bordeau, spécialistes des méthodes UX, Design thinking et Design Sprint à Montpellier au sein de leur structure LAB’S 214.

Webinaire gratuit sur le design des métiers de demain, le 15 décembre, de 14 heures à 16 heures. Inscription en ligne.