L’’association « le Grand Défi : des entreprises pour la planète » organise, ce 17 novembre à la Cité de l’économie et des métiers de demain de Montpellier, un dialogue avec l’écrivain voyageur Sylvain Tesson. Menée par Carolina Tomaz, journaliste au magazine L’ADN, la rencontre abordera « l’intensité et la beauté du vivant ». Géographe de formation, Sylvain Tesson a réalisé des voyages et des expéditions dans des conditions souvent extrêmes dont il rapporte des carnets ou des films.

Après ce temps d’échange, un autre dialogue réunira Jérôme Cohen, cofondateur du Grand Défi, et Anne-Lise Melki, directrice générale du bureau d’étude en environnement Biotope. Inscriptions ouvertes en ligne.

Soirée à la Cité de l’économie et des métiers de demain, jeudi 17 novembre, de 18 à 20 heures au 132 boulevard Pénélope à Montpellier.