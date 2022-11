Le Club de la presse Occitanie organise, le 29 novembre prochain, une conférence sur le rôle des journalistes face à la transition écologique. Il y a quelques mois, plusieurs journalistes se sont en effet réunis pour rédiger : « La charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique ».

Seront présents Anne-Sophie Novel, journaliste et réalisatrice spécialisée dans l’écologie, corédactrice de la Charte, Loup Esparglière, fondateur du média Vert, qui a participé également à l’écriture de ce document, Matthieu Sorel, climatologue chez Météo France, et Christophe Cassou scientifique membre du Giec. Les échanges seront animés par Grégoire Souchay, journaliste spécialiste de l’environnement. Inscriptions à contact@clubpresse.org

Le mardi 29 novembre à 18h30 aux Halles de la Transition à Toulouse, 7 rue du Canon d’Arcole à Toulouse.